УЕФА не планирует отбирать у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов из-за признания ДНР и ЛНР

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин опроверг слухи о возможном переносе матча в другой город.

Британские СМИ писали, что УЕФА может отобрать у России право проведения встречи из-за признания ДНР и ЛНР.

"В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже "отнимали" финалы неоднократно. Мы ведём подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА, никаких подобных обсуждений у нас не было.

У нас подготовка идёт полным ходом. На март намечены очередные рабочие визиты. Для нас никаких изменений нет, лично со мной никаких дискуссий с УЕФА не было на этот счёт", - сказал Сорокин.

Напомним, что финал ЛЧ в этом году запланирован на 28 мая.

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