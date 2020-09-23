УЕФА не планирует отменять правило пяти замен
Руководство УЕФА определилось с будущим правила пяти замен.
Как сообщает Daily Mail, УЕФА планирует сохранить правило для текущего еврокубкового сезона. Отмечается, что решение будет принято на завтрашнем заседании исполкома.
Напомним, что правило пяти замен начало использоваться с мая 2020 года для смягчения последствий пандемии коронавируса.
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