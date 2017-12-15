УЕФА не пошел на сделку с "Миланом"

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УЕФА не пошел на сделку с "Миланом"

УЕФА отказался урегулировать с "Миланом" вопрос о нарушении финансового фэйр-плей.

Как сообщает Football Italia, УЕФА продолжит наблюдать за ситуацией в клубе и в январе 2018 года предъявит новые отчеты о нарушениях ФФП.

Напомним, что за нарушение ФФП "Милан" могут отстранить от еврокубков.

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