УЕФА не продлил Анчелотти тренерскую лицензию

Теги реал мадридкарло анчелотти

УЕФА не продлил Анчелотти тренерскую лицензию

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти уже месяц работает нелегально, утверждает Football Italia.

По информации источника, 31 декабря 2021 года истёк срок тренерской лицензии итальянца.

Теперь УЕФА требует, чтобы 62-летний специалист сдал экзамен для продления документа.

Стоит отметить, что в течение карьеры тренера Анчелотти выиграл 21 трофей.

Не пропустите: Анчелотти попросил Тите не выпускать игроков в "Реала" в матче сборной Бразилии. | http://soccernews.ru
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