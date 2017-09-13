УЕФА не собирается окрывать дело на Игуаина

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин не будет дисквалифицирован в Лиге Чемпионов, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, во время вчерашнего матча с "Барселоной", аргентинец показал болельщикам "сине-гранатовых" средний палец.

Однако сообщается, что УЕФА не планирует открывать дело по этому случаю.

Смотрите также обзор матча "Барселона" - "Ювентус". | http://soccernews.ru