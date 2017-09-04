УЕФА не ведёт расследование в отношении "Манчестер Сити"

УЕФА не расследует возможное нарушение правил финансового фэйр-плей со стороны "Манчестер Сити".

"В отношении "Манчестер Сити" не ведётся расследование на предмет соблюдения ФФП. Любые сообщения об этом необоснованны" - цитирует сообщение пресс-службы УЕФА BBC.

Ранее стало известно, что Ла Лига инициировала расследование в отношении "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Стоит отметить, что "горожане" минувшим летом потратили на трансферы более 233 миллионов евро. | http://soccernews.ru