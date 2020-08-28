УЕФА не включил Роналду в символическую сборную минувшего сезона Лиги Чемпионов

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УЕФА не включил Роналду в символическую сборную минувшего сезона Лиги Чемпионов

УЕФА представил символическую сборную минувшего сезона Лиги Чемпионов.

Отметим, что в команде не нашлось места пятикратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Энтони Лопеш ("Лион")

Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих (все - ("Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Дайот Упамекано, Анхелиньо (оба - "РБ Лейпциг")

Полузащитники: Тьяго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все - "Бавария"), Уссам Ауар ("Лион"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Маркиньос (ПСЖ), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Алехандро Гомес ("Аталанта")

Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба - "Бавария"), Неймар, Килиан Мбаппе (оба - ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Напомним, что победителем минувшего сезона стала мюнхенская "Бавария".

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Комментарии

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lesnovsky

За какие заслуги он там должен быть?..

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пздц. Доить клуб всю свою жизнь, и еще плюс к этому, несмотря на контракт ,пытаться мутить воду, чтобы уйти бесплатно) Больше чем клуб, больше чем картоная крыса

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Мбаппе,Месси и Стерлинг?Каждый сезон УЕФА удивляет

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