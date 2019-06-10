УЕФА: "Никаких предложений о возможных изменений в Лиге чемпионов не существует"

УЕФА рассказал, что думает о возможных изменениях в новой Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов из- за низкого коэффициента УЕФА.

"Из-за некоторых фактологических некорректных статей, появившихся в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе", - говорится в заявлении.

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