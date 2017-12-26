УЕФА обнародовал итоговый клубный рейтинг

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал последний клубный рейтинг в текущем году.

Вот как выглядит его первая десятка:

1. "Реал"

2. "Барселона"

3. "Бавария"

4. "Атлетико"

5. "Ювентус"

6. ПСЖ

7. "Севилья"

8. "Манчестер Сити"

9-10. "Боруссия" (Дортмунд)

9-10. "Порту"

Лучшим из российских клубов стал "Зенит", разместившийся на 17 позиции. За ним расположились: ЦСКА - 36, "Краснодар" - 61, "Локомотив" - 75, "Рубин" - 83, "Динамо" - 84.

Напомним, зимой "Реал" может потерять трех игроков. | soccernews.ru