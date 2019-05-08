УЕФА обсудил с клубами проект новой Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин встретился с руководством европейских клубов и обсудил с ними новой Лиги Чемпионов, сообщает AFP.

По сведениям источника, с 2024 года в турнире могут произойти изменения. Команды могут быть разбиты на 4 группы по 8 клубов. Это проведет к увеличению матчей турнира. При этом, клубы, которые займут первые 5 мест в каждой из групп, могут получить автоматическую путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Впрочем, по словам Чеферина, данный проект пока только обсуждается и не является окончательным.

Не пропустите: Эвребе - о матче "Челси" - "Барселона" в 2009 году: "Хотел бы, чтобы в тот день у меня была помощь VAR" | http://soccernews.ru