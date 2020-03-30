УЕФА обсудит потенциальный перенос матчей 1 апреля

УЕФА обсудит очередной перенос матчей в среду, 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

УЕФА пригласит всех 55 генеральных секретарей на видеоконференцию, чтобы изучить все данные и обсудить вопросы, связанные с переносом матчей, контрактами футболистов и трансферную систему.

Напомним, из-за пандемии коронавируса почти все спортивные мероприятия приостановлены или отменены.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.

Не пропустите: Колосков поддержал идею урезать зарплаты игрокам из РПЛ| http://soccernews.ru