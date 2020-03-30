УЕФА обсудит потенциальный перенос матчей 1 апреля
УЕФА обсудит очередной перенос матчей в среду, 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
УЕФА пригласит всех 55 генеральных секретарей на видеоконференцию, чтобы изучить все данные и обсудить вопросы, связанные с переносом матчей, контрактами футболистов и трансферную систему.
Напомним, из-за пандемии коронавируса почти все спортивные мероприятия приостановлены или отменены.
По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.
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|6
|10
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|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
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|6
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|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
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|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
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|6
|0
|Группа C
|М
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|6
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|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
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|4
|Группа D
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|О
|1
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|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
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|Русенборг
|6
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|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
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