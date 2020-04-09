УЕФА обсудит возможность сокращения числа городов, принимающих матчи Евро-2020

Теги чемпионат европыкоронавирус

УЕФА обсудит возможность сокращения числа городов, принимающих матчи Евро-2020

География Чемпионата Европы 2020 года может быть изменена из-за пандемии коронавируса.

По информации Daily Mail, есть вероятность, что УЕФА сократит число городов, в которых пройдут матчи турнира.

Пока планируется, что игры континентального первенства примут 12 городов, однако уже существуют определённые сомнения в способности Рима и Бильбао нормального готовиться к Евро, ведь Италия и Испания серьёзнее всех пострадали от смертельно опасной инфекции. 

Напомним, что в середине марта было объявлено о переносе Чемпионата Европы на 2021 год из-за пандемии.

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