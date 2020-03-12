УЕФА обсудит возможную отмену турниров из-за коронавируса на следующей неделе
Стало известно, когда будет решаться судьба дальнейшего проведения турниров под эгидой УЕФА.
Союз европейских футбольных ассоциаций анонсировал специальное заседание, которое состоится 17 марта.
Собрание представителей международных ассоциаций-членов УЕФА, членов ассоциации европейских клубов (ECA) и представителей международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов пройдёт по видеосвязи.
Напомним, что Европу охватила эпидемия коронавируса. Уже известны случаи заражения среди профессиональных игроков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18