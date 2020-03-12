УЕФА обсудит возможную отмену турниров из-за коронавируса на следующей неделе

Теги уефакоронавирус

УЕФА обсудит возможную отмену турниров из-за коронавируса на следующей неделе

Стало известно, когда будет решаться судьба дальнейшего проведения турниров под эгидой УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций анонсировал специальное заседание, которое состоится 17 марта.

Собрание представителей международных ассоциаций-членов УЕФА, членов ассоциации европейских клубов (ECA) и представителей международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов пройдёт по видеосвязи.

Напомним, что Европу охватила эпидемия коронавируса. Уже известны случаи заражения среди профессиональных игроков.

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