УЕФА объяснила, как будет работать система VAR в плей-офф Лиги Чемпионов
УЕФА объяснила, как будет работать система видеоповторов VAR в плей-офф Лиги Чемпионов.
В Германии накануне состоялась встреча представителей организации с делегатами команд-участниц 1/8 финала ЛЧ. Её подробности остаются неизвестными.
"Провести собрание напрямую с представителями клубов было важным для нас. Всем важно понять, когда система может быть применена, а когда нет. Были полезные обсуждения, в ходе которых мы получили позитивные отзывы о системе" - сказал после вышеупомянутого заседания глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.
Напомним, что система VAR будет применена на матчах Лиги Чемпионов впервые в истории турнира.
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