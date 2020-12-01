УЕФА объявил 50 претендентов на попадание в команду года
Стали известны все номинанты на включение в символическую сборную 2020 года по версии УЕФА.
Среди претендентов 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих. Отдать свой голос можно по ссылке. Выбирать лучших можно до 6 января.
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Антони Лопеш ("Лион", Португалия), Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Ян Облак ("Атлетико", Словения);
Защитники: Давид Алаба ("Бавария", Австрия), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия), Анхелиньо ("РБ Лейпциг", Испания), Хуан Бернат (ПСЖ, Испания), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Стефан де Врей ("Интер", Нидерланды), Маттейс де Лигт ("Ювентус", Нидерланды), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада), Йозуа Киммих ("Бавария", Германия), Преснель Кимпембе (ПСЖ, Франция), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль", Шотландия), Тьяго Силва (ПСЖ/”Челси", Бразилия), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг", Франция), Ханс Хатебур ("Аталанта", Нидерланды);
Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария”/”Ливерпуль", Испания), Уссем Ауар ("Лион", Франция), Эвер Банега ("Севилья”/”Аш-Шабаб", Аргентина), Николо Барелла ("Интер", Италия), Алехандро Гомес ("Аталанта", Аргентина), Леон Горетцка ("Бавария", Германия), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг", Австрия), Йосип Иличич ("Аталанта", Словения), Кингсли Коман ("Бавария", Франция), Маркиньос (ПСЖ, Бразилия), Томас Мюллер ("Бавария", Германия), Бруну Фернандеш ("Спортинг”/”Манчестер Юнайтед", Португалия), Кай Хаверц ("Байер”/”Челси", Германия), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль", Англия);
Нападающие: Серж Гнабри ("Бавария", Германия), Анхель Ди Мария (ПСЖ, Аргентина), Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия), Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Роберт Левандовски ("Бавария", Польша), Ромелу Лукаку ("Интер", Бельгия), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия), Жоау Фелиш ("Атлетико", Португалия), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д", Норвегия).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18