УЕФА объявил о назначении испанской бригады арбитров на матч "Олимпиакос" - "Краснодар"

Стало известно, кто из судей обслужит матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Краснодаром".

На встрече будет работать испанская бригада арбитров. Главный судья - Карлос дель Серро; ассистенты - Хуан Юсте, Роберто Алонсо; резервный арбитр - Хосе Санчес; VAR - Алехандро Эрнандес, AVAR - Хуан Мартинес.

Отметим, что с этой стадии на всех матчах будет использована система VAR.

Первая встреча состоится 21 августа в 22:00. Ответный матч пройдет 27 августа в 22:00 в Краснодаре.

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