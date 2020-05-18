УЕФА объявил о переносе заседания исполкома

УЕФА перенес заседание исполкома с 27 мая на 17 июня. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



К такому решению союз пришел из-за проблем с городами-хозяевами Евро-2020, который был перенесен из-за пандемии коронавируса.



На заседании будут решаться вопросы о будущем чемпионатов, еврокубков и матчей сборных.



Напомним, матчи чемпионата Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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