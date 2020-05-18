УЕФА объявил о переносе заседания исполкома
УЕФА перенес заседание исполкома с 27 мая на 17 июня. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
К такому решению союз пришел из-за проблем с городами-хозяевами Евро-2020, который был перенесен из-за пандемии коронавируса.
На заседании будут решаться вопросы о будущем чемпионатов, еврокубков и матчей сборных.
Напомним, матчи чемпионата Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
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|АЕК
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|Маккаби Хайфа
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|Депортиво Ла-Корунья
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|Ланс
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