УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира

УЕФА подтвердил создание третьего еврокубкового турнира.

Новый турнир будет называться Лигой конференций и стартует в 2021 году. В УЕФА отметили, что новый турнир предоставит огромному числу европейских клубов возможность сыграть в матчах международного уровня.

Ранее сообщалось, что в турнире будет 32 команды разбитые на 8 групп. Победитель Лиги конференций получит право на выход в групповую стадию Лиги Европы.

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