УЕФА объявил об изменениях в расписании четвертьфинала Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. УЕФА в твиттере сообщил об изменениях в расписании.



Организация изменила место проведения первого матча "Барселона" - "Манчествер Юнайтед" из-за того, что "Манчестер Сити" также стал гостевой командой во встрече с "Тоттенхэмом".

Изменения коснулись именно "МЮ", так как он располагается ниже в турнирной таблице чемпионата Англии в прошлом сезоне.

Таким образом, первый матч "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" состоится в Манчестере, а не в Испании. Ответный матч пройдет в Барселоне на "Камп Ноу".

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