УЕФА объявил об изменениях в расписании четвертьфинала Лиги чемпионов

5 Теги манчестер юнайтедбарселонаманчестер сититоттенхэм

УЕФА объявил об изменениях в расписании четвертьфинала Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. УЕФА в твиттере сообщил об изменениях в расписании.

Организация изменила место проведения первого матча "Барселона" - "Манчествер Юнайтед" из-за того, что "Манчестер Сити" также стал гостевой командой во встрече с "Тоттенхэмом".

Изменения коснулись именно "МЮ", так как он располагается ниже в турнирной таблице чемпионата Англии в прошлом сезоне.

Таким образом, первый матч "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" состоится в Манчестере, а не в Испании. Ответный матч пройдет в Барселоне на "Камп Ноу".

Не пропустите: Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Просто отлично!

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Mutaloff
Mutaloff

Хахах,ору с твоей логики,если бы такую перестановку устроили в пользу Реала,все бы трындели а-ля:"Опять Реал всех купил"

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

...тебе орать ещё долго придётся, твоему Реалу минимум лет пять ничего не светит.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ты хоть врубился, почему перенесли, или ненависть к Барсе совсем мозгов лишила?

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Mutaloff
Mutaloff

Серьёзная помощь Барсе в выходе в 1/2,почему-бы матч МС-ТОТТЭНХЭМ не поменять,там хотя-бы не такая большая разница в силах,да и Мю оказали медвежью услугу!

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