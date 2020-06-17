УЕФА объявил решение по Лиге чемпионов: как будет доигран турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о решении доиграть Лигу Чемпионов в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.

Поединки пройдут с 12 по 23 августа.

7 и 8 августа состоятся оставшиеся ответные игры 1/8 финала. Они будут сыграны на полях команд, которые должны их принять, либо пройдут в Лиссабоне.

Напомним, что на данный момент не доиграны четыре ответных матча 1/8 финала: "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1), "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1), "Бавария" - "Челси" (3:0), "Ювентус" - "Лион" (0:1). В четвертьфинал уже вышли ПСЖ, "Атлетико", "Аталанта" и "РБ Лейпциг".

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