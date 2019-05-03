УЕФА объявил состав команды недели в Лиге Европы

Стал известен состав символической команды недели по итогам первых полуфинальных матчей в Лиге Европы. Напомним, что "Арсенал" выиграл у "Валенсии" (3:1), "Айнтрахт" и "Челси" не выявили победителя (1:1)

В состав команды вошли пять футболистов "Арсенала".

Полностью состав выглядит следующим образом:

голкипер: Трапп ("Айнтрахт").

защитники: Колашинац ("Арсенал"), Давид Луиз, Эмерсон (оба - "Челси"), Муктар Дьякаби ("Валенсия").

полузащитники: Педро, Рубен Лофтус-Чик (оба - "Челси"), Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Гранит Джака (оба - "Арсенал").

нападающие: Пьер-Эмерик Обаймеянг, Александр Ляказетт (оба - "Арсенал").

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