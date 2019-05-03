УЕФА объявил состав команды недели в Лиге Европы
Стал известен состав символической команды недели по итогам первых полуфинальных матчей в Лиге Европы. Напомним, что "Арсенал" выиграл у "Валенсии" (3:1), "Айнтрахт" и "Челси" не выявили победителя (1:1)
В состав команды вошли пять футболистов "Арсенала".
Полностью состав выглядит следующим образом:
голкипер: Трапп ("Айнтрахт").
защитники: Колашинац ("Арсенал"), Давид Луиз, Эмерсон (оба - "Челси"), Муктар Дьякаби ("Валенсия").
полузащитники: Педро, Рубен Лофтус-Чик (оба - "Челси"), Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Гранит Джака (оба - "Арсенал").
нападающие: Пьер-Эмерик Обаймеянг, Александр Ляказетт (оба - "Арсенал").
Не пропустите: Ляказетт признан лучшим игроком недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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