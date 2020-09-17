УЕФА объявил список из трех претендентов на приз лучшему игроку ЛЕ сезона-2019/20

Стали известны имена трех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2019/20.

За звание стать лучшем борются Эвер Банега ("Севилья"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"/"Манчестер Юнайтед") и Ромелу Лукаку ("Интер").

Бенега в составе испанского клуба выиграл Лигу Европы. В сезоне он провел 7 матчей и отдал 4 голевые передачи.

В активе Бруну 10 матчей, 8 голов и 4 результативные передачи. На счету Лукаку 6 игр, 7 голов и 2 голевые передачи.

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