УЕФА объявил список из трех претендентов на приз лучшему игроку ЛЕ сезона-2019/20
Стали известны имена трех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2019/20.
За звание стать лучшем борются Эвер Банега ("Севилья"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"/"Манчестер Юнайтед") и Ромелу Лукаку ("Интер").
Бенега в составе испанского клуба выиграл Лигу Европы. В сезоне он провел 7 матчей и отдал 4 голевые передачи.
В активе Бруну 10 матчей, 8 голов и 4 результативные передачи. На счету Лукаку 6 игр, 7 голов и 2 голевые передачи.
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