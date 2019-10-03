УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.
УЕФА включила в список номинантов Луиса Суареса ("Барселона"), Сержа Гнабри ("Бавария"), Денниса Бонавентуре ("Брюгге") и Ашрафа Хакими ("Боруссия Д").
Уругваец оформил дубль в матче с "Интером". Немец сделал покер и голевую передачу в игре с "Тоттенхэмом". Нигериец забил 2 мяча в ворота "Реала". Марокканец дважды отличился в поединке со "Славией".
Голосование ведётся на официальном сайте УЕФА.
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Дубль Суареса принес "Барселоне" волевую победу над "Интером"
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|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
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|16
|2
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|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
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|0
|Группа C
|М
|О
|1
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|6
|9
|2
|Рома
|6
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|3
|АЕК
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|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
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|11
|2
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|8
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|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
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|6
|13
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|Ньюкасл Юнайтед
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|9
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|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
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|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
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|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
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