УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

УЕФА включила в список номинантов Луиса Суареса ("Барселона"), Сержа Гнабри ("Бавария"), Денниса Бонавентуре ("Брюгге") и Ашрафа Хакими ("Боруссия Д").

Уругваец оформил дубль в матче с "Интером". Немец сделал покер и голевую передачу в игре с "Тоттенхэмом". Нигериец забил 2 мяча в ворота "Реала". Марокканец дважды отличился в поединке со "Славией".

Голосование ведётся на официальном сайте УЕФА.

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