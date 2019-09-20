УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы.

УЕФА включила в список номинантов Букайо Сака ("Арсенал"), Клаудиу Кешеру ("Лудогорец"), Никола Дзаньоло ("Рома") и Кевена Буа ("Базель").

Англичанин отличился голом и двумя результативными передачами в матче с "Айнтрахтом". Румын оформил хет-трик в игре с ЦСКА. Итальянец 1 раз забил и дважды ассистировал партнёрам в поединке с "Истанбулом". Швейцарец сделал дубль во встрече с "Краснодаром".

Голосование ведётся на официальном сайте УЕФА.

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