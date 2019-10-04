УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.

УЕФА включила в список номинантов Дониэлла Малена (ПСВ), Габриэла Мартинелли ("Арсенал"), Мохамеда Эльюнусси ("Селтик") и Рафаэла Форстера ("Лудогорец").

Голландец оформил дубль в матче с "Русенборгом". 18-летний бразилец забил 2 мяча и сделал 1 ассист в игре со "Стандардом". Норвежец отличился голом во встрече с ЧФР. 29-летний бразилец дважды поразил ворота "Ференцвароша".

Голосование ведётся на официальном сайте УЕФА.

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