УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.
УЕФА включила в список номинантов Дониэлла Малена (ПСВ), Габриэла Мартинелли ("Арсенал"), Мохамеда Эльюнусси ("Селтик") и Рафаэла Форстера ("Лудогорец").
Голландец оформил дубль в матче с "Русенборгом". 18-летний бразилец забил 2 мяча и сделал 1 ассист в игре со "Стандардом". Норвежец отличился голом во встрече с ЧФР. 29-летний бразилец дважды поразил ворота "Ференцвароша".
Голосование ведётся на официальном сайте УЕФА.
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|7
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|Харт оф Мидлотиан
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|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
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|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
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|4
|Группа C
|М
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|Группа D
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|О
|1
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|4
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|Паниониос
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|3
|5
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|М
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|Мидлсбро
|4
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|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
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|5
|Айгалео ФК Афины
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|1
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|1
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|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
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|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
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|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
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|9
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