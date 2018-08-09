УЕФА объявила тройку номинантов на звание лучшего игрока прошлого розыгрыша Лиги Европы

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УЕФА объявила тройку номинантов на звание лучшего игрока прошлого розыгрыша Лиги Европы

УЕФА объявила тройку номинантов на звание лучшего игрока прошлого розыгрыша Лиги Европы.

За престижную индивидуальную награду поборются защитник Диего Годин ("Атлетико"), хавбек Димитри Пайе ("Марсель") и нападающий Антуан Гризманн ("Атлетико").

Победителя назовут 31 августа во время жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19.

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