УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава" на футболках

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УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава" на футболкахФото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Как сообщает издание РИА Новости, УЕФА обязал сборную Украину прикрыть слоган "Героям Слава!" на футболках во время чемпионата Европы – 2020. Соблюдение украинцами этого требования будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матче континентального первенства.

Сообщается, что вероятно, слоган, вызвавший немалый резонанс на постсоветском пространстве, будет "спрятан" и прикрыт на внутренней стороне воротника.

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Да отстаньте вы от этих несчастных. Им и так тяжело. Пусть хоть надписями себя порадуют.

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