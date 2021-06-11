УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава" на футболках

Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Как сообщает издание РИА Новости, УЕФА обязал сборную Украину прикрыть слоган "Героям Слава!" на футболках во время чемпионата Европы – 2020. Соблюдение украинцами этого требования будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матче континентального первенства.

Сообщается, что вероятно, слоган, вызвавший немалый резонанс на постсоветском пространстве, будет "спрятан" и прикрыт на внутренней стороне воротника.

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