УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава" на футболках
Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен
Как сообщает издание РИА Новости, УЕФА обязал сборную Украину прикрыть слоган "Героям Слава!" на футболках во время чемпионата Европы – 2020. Соблюдение украинцами этого требования будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матче континентального первенства.
Сообщается, что вероятно, слоган, вызвавший немалый резонанс на постсоветском пространстве, будет "спрятан" и прикрыт на внутренней стороне воротника.
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