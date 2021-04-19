УЕФА одобрил реформу Лиги Чемпионов

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УЕФА одобрил реформу Лиги Чемпионов

На сегодняшнем заседании руководства УЕФА была утверждена реформа Лиги Чемпионов, утверждает Deutsche Welle.

По сведениям издания, нововведения вступят в силу с 2024 года. 

Напомним, что изменится формат проведения ЛЧ - вместо групп будет одна лига, из которой потом можно пробиться в плей-офф.

Число участников турнира вырастет с 32 до 36, а элитным командам, которые не пройдут квалификацию в Лигу Чемпионов, будут представлены новые места.

В УЕФА обещают, что реформа позволит клубам увеличить доходы и рассчитывать на 10 дополнительных матчей.

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