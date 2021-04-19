УЕФА одобрил реформу Лиги Чемпионов
На сегодняшнем заседании руководства УЕФА была утверждена реформа Лиги Чемпионов, утверждает Deutsche Welle.
По сведениям издания, нововведения вступят в силу с 2024 года.
Напомним, что изменится формат проведения ЛЧ - вместо групп будет одна лига, из которой потом можно пробиться в плей-офф.
Число участников турнира вырастет с 32 до 36, а элитным командам, которые не пройдут квалификацию в Лигу Чемпионов, будут представлены новые места.
В УЕФА обещают, что реформа позволит клубам увеличить доходы и рассчитывать на 10 дополнительных матчей.
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|6
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|6
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|О
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|АЕК
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|Группа E
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|1
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|6
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|Байер Леверкузен
|6
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|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
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|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
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|Ланс
|6
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|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
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|М
|О
|1
|Барселона
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|2
|Локомотив Москва
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|7
|3
|Клуб Брюгге
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|Галатасарай
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