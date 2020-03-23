УЕФА официально объявил о переносе финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы
УЕФА сообщил о переносе финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.
Причиной переноса является угроза распространения китайского коронавируса COVID-19. Новые даты проведения матчей пока не определены.
Напомним, что из-за коронавируса приостановлены европейские чемпионаты, а также еврокубки. Кроме того, чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год.
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|3
|Ливерпуль
|6
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|4
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|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
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|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4