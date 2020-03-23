УЕФА официально объявил о переносе финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы

УЕФА сообщил о переносе финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.

Причиной переноса является угроза распространения китайского коронавируса COVID-19. Новые даты проведения матчей пока не определены.

Напомним, что из-за коронавируса приостановлены европейские чемпионаты, а также еврокубки. Кроме того, чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год.

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