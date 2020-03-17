УЕФА официально объявила о переносе Евро-2020 на следующий год

Теги уефачемпионат европыкоронавирус

УЕФА официально объявила о переносе Евро-2020 на следующий год

Пресс-служба УЕФА подтвердила информацию о переносе Чемпионата Европы-2020 на следующий год.

Сообщается, что такое решение принято в интересах клубного футбола, чтобы появилась возможность доиграть розыгрыши национальных чемпионатов и еврокубков.

А сборным теперь предстоит готовиться к Евро-2021, который состоится с 11 июня по 11 июля следующего года. 

На столь радикальные шаги УЕФА пришлось идти из-за пандемии коронавируса, жертвами которого во всём мире уже стали более 7 тысяч человек.

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