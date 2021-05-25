УЕФА официально возбудил дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу Суперлиги

1 Теги суперлига (европейская)реал мадридювентусбарселонауефа

УЕФА официально возбудил дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу СуперлигиФото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

УЕФА  официально объявил о возбуждении дисциплинарного дела в отношении мадридского "Реала", "Барселоны" и туринского "Ювентуса".

Причиной открытия дела послужило возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА из-за проекта европейской Суперлиги.

Напомним, что "Реал", "Ювентус" и "Барселона", в отличие от 9 других клубов-основателей турнира, не вышли из Суперлиги.

"Арсенал", "Милан", "Челси", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" ранее подписали с УЕФА договор о реинтеграции.

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