УЕФА официально возбудил дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу Суперлиги

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

УЕФА официально объявил о возбуждении дисциплинарного дела в отношении мадридского "Реала", "Барселоны" и туринского "Ювентуса".

Причиной открытия дела послужило возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА из-за проекта европейской Суперлиги.

Напомним, что "Реал", "Ювентус" и "Барселона", в отличие от 9 других клубов-основателей турнира, не вышли из Суперлиги.

"Арсенал", "Милан", "Челси", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" ранее подписали с УЕФА договор о реинтеграции.

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