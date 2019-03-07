УЕФА огласил наказание для Симеоне за его жест в матче с "Ювентусом"
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне избежал дисквалификации за то, что схватил себя за пах во время празднования гола в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом", сообщает AS.
По сведениям издания, специалист не будет отстранен от работы на матчах, но заплатит штраф в размере 20 тысяч евро.
Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта.
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