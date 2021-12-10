УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, полузащитник "Лилля" Джонатан Иконе и хавбек "Вильярреала" Арно Данджума.

Мбаппе оформил дубль и отдал голевой пас в матче с "Брюгге" (4:1), Гризманн забил мяч и сделал результативную передачу в игре с "Порту" (3:1), Иконе записал в свой актив 2 ассиста в поединке с "Вольфсбургом" (3:1), а Данджума дважды поразил ворота "Аталанты" (3:2).

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