УЕФА огласил состав сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020

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УЕФА огласил состав сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала состав символической сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020.

В команду вошли 23 футболиста. Наибольшее представительство получила победитель турнира "Севилья", делегировавшая в сборную восемь игроков.

Полностью состав символической сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020 выглядит так:

вратари: Ханданович ("Интер"), Буну ("Севилья"), Юнссон ("Копенгаген").

защитники: Регилон ("Севилья"), Навас ("Севилья"), де Врей ("Интер"), Коди ("Вулверхэмптон"), Кунде ("Севилья"), Та ("Байер").

полузащитники: Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Банега ("Севилья"), Хаверц ("Байер"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Тайсон ("Шахтер"), Барелла ("Интер"), Брозович ("Интер"), Фрай ("Базель").

нападающие: Лукаку ("Интер"), Мартинес ("Интер"), Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Окампос ("Севилья"), Эль-Хаддади ("Севилья"), де Йонг ("Севилья").

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