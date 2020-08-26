УЕФА огласил состав сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020
Пресс-служба УЕФА опубликовала состав символической сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020.
В команду вошли 23 футболиста. Наибольшее представительство получила победитель турнира "Севилья", делегировавшая в сборную восемь игроков.
Полностью состав символической сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020 выглядит так:
вратари: Ханданович ("Интер"), Буну ("Севилья"), Юнссон ("Копенгаген").
защитники: Регилон ("Севилья"), Навас ("Севилья"), де Врей ("Интер"), Коди ("Вулверхэмптон"), Кунде ("Севилья"), Та ("Байер").
полузащитники: Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Банега ("Севилья"), Хаверц ("Байер"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Тайсон ("Шахтер"), Барелла ("Интер"), Брозович ("Интер"), Фрай ("Базель").
нападающие: Лукаку ("Интер"), Мартинес ("Интер"), Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Окампос ("Севилья"), Эль-Хаддади ("Севилья"), де Йонг ("Севилья").
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|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
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|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
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|7
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|Клуб Брюгге
|4
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|0
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|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
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|4
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|Спортинг Лиссабон
|4
|7
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|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
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|1
|Мидлсбро
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|3
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|4
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|5
|Айгалео ФК Афины
|4
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|М
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|4
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|Осер
|4
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|4
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|1
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|Бенфика
|4
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|Херенвен
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|7
|4
|Динамо Загреб
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|4
|5
|Беверен
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|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
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|Алемания Аахен
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