УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги Европы

Теги антуан гризманнатлетико мадридмарсель

УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги ЕвропыУЕФА определил лучшего игрока финального матча Лиги Европы, в котором мадридский "Атлетико" разгромил "Марсель".

Так, почетного звания прогнозируемо удостоился форвард "матрасников" Антуан Гризманн, отметившийся в игре двумя результативными ударами в воротах соперника.

Напомним, Гризманн вошел в историю Лиги Европы. | soccernews.ru

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