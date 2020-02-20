УЕФА определил лучшего игрока матча "Аталанта" - "Валенсия"
Защитник "Аталанты" Ханс Хатебур признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Валенсией" (4:1).
В этом поединке голландец отметился двумя забитыми мячами.
Ответный матч "Валенсия" - "Аталанта" состоится в Испании 10 марта.
В нынешнем сезоне 26-летний Хатебур провел за "Аталанту" 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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