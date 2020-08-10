УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
В борьбе за награду поляк опередил форварда "Барселоны" Лионеля Месси, нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и и защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера.
В ответном матче 1/8 финала "Бавария" разгромила "Челси" со счетом 4:1, а Левандовски сделал дубль. В четвертьфинале немецкий клуб сыграет с "Барселоной". Матч состоится 14 августа.
В нынешнем сезоне 31-летний Левандовски провел за "Баварию" 44 матча во всех турнирах, забил 53 гола и отдал восемь результативных передач.
Не пропустите: Левандовски оторвался вперед в гонке бомбардиров Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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