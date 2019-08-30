УЕФА определил потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил о том, каким будет поток цен на билеты для гостевых болельщиков на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Таким образом, билеты на матч Лиги чемпионов для болельщиков гостевой команды будут стоить не больше 70 евро. Для Лиги Европы - не больше 45 евро.
УЕФА решил вводить потолки цен из-за прошлогоднего скандала, когда клубы завышали цены на гостевой сектор.
Также комиссия УЕФА решила продлить крайний срок регистрации игроков на групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы со 2 сентября до 3 сентября, так как 31 августа по 1 сентября выпадают на выходные дни.
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