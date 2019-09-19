УЕФА определила четырёх номинантов на звание лучшего гола 1-го тура группового этапа ЛЧ

Определена четвёрка лучших голов в матчах первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В список номинантов вошли результативные удары Хуана Куадрадо ("Ювентус"), Эдсона Альвареса ("Аякс"), Анхеля Ди Марии (ПСЖ) и Лукаса Моуры ("Тоттенхэм").

Видео забитых мячей можно посмотреть на официальном сайте УЕФА по ссылке.

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