УЕФА определила дату начала следующего еврокубкового сезона

СМИ узнали, когда стартует еврокубковый сезон 2020/21.

По информации Sport.es, УЕФА решила начать следующие розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы 20 и 22 октября соответственно.

Что касается, квалификационных раундов, то они ожидаются в конце июля - начале августа.

Составляя данный календарь, УЕФА брала в расчёт, что все национальные чемпионаты завершатся не позднее 31 июля.

Напомним, что сроки проведения евротурниров приходится менять из-за пандемии коронавируса, которая уже месяц держит на паузе почти все футбольные соревнования в мире.

Не пропустите: Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа. | http://soccernews.ru