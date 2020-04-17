УЕФА определила дату начала следующего еврокубкового сезона

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УЕФА определила дату начала следующего еврокубкового сезона

СМИ узнали, когда стартует еврокубковый сезон 2020/21.

По информации Sport.es, УЕФА решила начать следующие розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы 20 и 22 октября соответственно.

Что касается, квалификационных раундов, то они ожидаются в конце июля - начале августа.

Составляя данный календарь, УЕФА брала в расчёт, что все национальные чемпионаты завершатся не позднее 31 июля.

Напомним, что сроки проведения евротурниров приходится менять из-за пандемии коронавируса, которая уже месяц держит на паузе почти все футбольные соревнования в мире.

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