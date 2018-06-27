УЕФА определилась с наказанием для "Милана" за нарушение правил ФФП

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УЕФА определилась с наказанием для "Милана" за нарушение правил ФФП

УЕФА определилась с наказанием для "Милана" за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает Football Italia, "россонери" отстранят от еврокубков на один сезон, а также оштрафуют на 30 миллионов евро.

УЕФА уже уведомила "Милан" о санкциях. Напомним, что по итогам прошлого сезона команда заслужила право выступить в Лиге Европы. 

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