УЕФА определилась с наказанием для "Милана" за нарушение правил ФФП

УЕФА определилась с наказанием для "Милана" за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает Football Italia, "россонери" отстранят от еврокубков на один сезон, а также оштрафуют на 30 миллионов евро.

УЕФА уже уведомила "Милан" о санкциях. Напомним, что по итогам прошлого сезона команда заслужила право выступить в Лиге Европы.

Не пропустите: "Милан" нацелился на Бензема. | http://soccernews.ru