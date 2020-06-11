УЕФА определился с местами доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы
В УЕФА решили, где будут доиграны еврокубки текущего сезона.
По сведениям Sky Sport Italia, финал восьми Лиги Чемпионов, как и предполагалось, состоится в Лиссабоне, а ответные встречи 1/8 финала - на стадионах хозяев матчей.
Лига Европы будет доиграна в Германии, скорее всего, во Франкфурте. Женская Лига Чемпионов пройдет в Испании.
Также стало известно, что матч за Суперкубок Европы пройдет в Будапеште.
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