УЕФА определился с местами доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы

В УЕФА решили, где будут доиграны еврокубки текущего сезона.

По сведениям Sky Sport Italia, финал восьми Лиги Чемпионов, как и предполагалось, состоится в Лиссабоне, а ответные встречи 1/8 финала - на стадионах хозяев матчей.

Лига Европы будет доиграна в Германии, скорее всего, во Франкфурте. Женская Лига Чемпионов пройдет в Испании.

Также стало известно, что матч за Суперкубок Европы пройдет в Будапеште.

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