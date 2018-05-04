УЕФА определился с наказанием для Симеоне

УЕФА дисквалифицировал наставника "Атлетико" Диего Симеоне на четыре матча.

Отметим, что одну игру дисквалификации Симеоне уже отбыл. Также аргентинец будет наблюдать финал Лиги Европы с трибун, а в случае победы "матрасников" в турнире, пропустит еще и матч за Суперкубок УЕФА.

Напомним, что Симеоне наказали за оскорбление арбитра и непрофессионально поведение в первом полуфинальном матче с "Арсеналом".

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