УЕФА опроверга информацию об установлении крайнего срока завершения национальных чемпионатов

Информация о том, что УЕФА установила крайний срок завершения национальных чемпионатов 3 августа, не соответствует действительности.

"Такой дедлайн не упоминается ни в одном из официальных сообщений УЕФА", - говорится в заявлении организации.

Напомним, что в середине марта почти все футбольные турниры Европы были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Сейчас УЕФА совместно с национальными федерациями работает над планом завершения сезона.

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