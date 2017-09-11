УЕФА опровергает слова Чеферина об исключении ПСЖ из еврокубков

УЕФА заявил, что президент Александр Чеферин ничего не говорил об исключении ПСЖ из еврокубков.

"УЕФА категорически опровергает причастность Александра Чеферина к цитате, которая ошибочно была приписана ему газетой L’Equipe. УЕФА в очередной раз хочет подчеркнуть полную независимость комитета по финансовому контролю. Более того, мы видим странное совпадение в том, что подобные выдуманные высказывания были опубликован во Франции в настоящее время" - сказано в заявлении УЕФА.

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