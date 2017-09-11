УЕФА опровергает слова Чеферина об исключении ПСЖ из еврокубков

Теги уефаалександер чеферинпсж

УЕФА опровергает слова Чеферина об исключении ПСЖ из еврокубков

УЕФА заявил, что президент Александр Чеферин ничего не говорил об исключении ПСЖ из еврокубков.

"УЕФА категорически опровергает причастность Александра Чеферина к цитате, которая ошибочно была приписана ему газетой L’Equipe. УЕФА в очередной раз хочет подчеркнуть полную независимость комитета по финансовому контролю. Более того, мы видим странное совпадение в том, что подобные выдуманные высказывания были опубликован во Франции в настоящее время" - сказано в заявлении УЕФА.

Читайте также ранее опубликованное заявление Чеферина. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Базель 0 0
2 Бенфика 0 0
3 ЦСКА Москва 0 0
4 Манчестер Юнайтед 0 0
Группа B М О
1 Андерлехт 0 0
2 Бавария Мюнхен 0 0
3 Селтик 0 0
4 ПСЖ 0 0
Группа C М О
1 Атлетико Мадрид 0 0
2 Челси 0 0
3 Карабах 0 0
4 Рома 0 0
Группа D М О
1 Барселона 0 0
2 Ювентус 0 0
3 Олимпиакос Пирей 0 0
4 Спортинг Лиссабон 0 0
Группа E М О
1 Ливерпуль 0 0
2 Марибор 0 0
3 Севилья 0 0
4 Спартак Москва 0 0
Группа F М О
1 Фейеноорд 0 0
2 Манчестер Сити 0 0
3 Наполи 0 0
4 Шахтер Донецк 0 0
Группа G М О
1 Бешикташ 0 0
2 Монако 0 0
3 Порту 0 0
4 РБ Лейпциг 0 0
Группа H М О
1 АПОЭЛ 0 0
2 Боруссия Дортмунд 0 0
3 Реал Мадрид 0 0
4 Тоттенхэм 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов