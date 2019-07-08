УЕФА опровергла приглашение сборной Аргентины в Лигу Наций

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УЕФА опровергла приглашение сборной Аргентины в Лигу Наций

Сборная Аргентины не будет выступать в Лиге Наций.

Ранее появилась информация, что соответствующее приглашение УЕФА направила аргентинской федерации футбола, однако в европейской организации эти слухи опровергли.

"Сообщения о том, что сборную Аргентины пригласили участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА или стать членом организации, не соответствуют действительности. Мы никогда не вступали в переговоры по данному вопросу. Тем не менее в знак дружбы УЕФА, конечно, пригласит сборную Аргентины посмотреть матчи любого турнира под эгидой организации как специальных гостей", - говорится в официальном заявлении УЕФА.

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