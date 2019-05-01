УЕФА опубликовал видео с лучшими голами полуфиналов Лиги Чемпионов

УЕФА выложила в твиттере видео с лучшими голами полуфиналов Лиги Чемпионов.

Лучшие голы в истории полуфиналов #ЛигаЕвропы



Рэшфорд

Кардосо

Фалькао



Ваш фаворит? pic.twitter.com/0GWf13xSj9 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 апреля 2019 г.

Напомним, что ранее "Аякс" обыграл "Тоттенхэм" (1:0), а сегодня мир увидит противостояние "Барселоны" и "Ливерпуля".

Ответные матчи состоятся 7 и 8 мая. Финал турнира запланирован на 1 июня.

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