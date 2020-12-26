УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг футболистов с наибольшим количеством матчей в ЛЧ

УЕФА представил статистику по числу матчей у футболистов, когда-либо игравших в Лиге Чемпионов или Кубке Европейских Чемпионов.

Первое место по этому показателю сохранил вратарь Икер Касильяс, выступавший за "Реал" и "Порту".

В топ-10 также входят Криштиану Роналду (178), Хави (157), Райан Гиггз (151), Лионель Месси (147), Рауль (144), Паоло Мальдини (139), Джанлуиджи Буффон (132), Андрес Иньеста (132) и Кларенс Зеедорф (131).

Среди российских футболистов выше всех оказался Сергей Игнашевич - 97 матчей, среди действующих игроков - Игорь Акинфеев (75).

С полной версией рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.

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