УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг футболистов с наибольшим количеством матчей в ЛЧ
УЕФА представил статистику по числу матчей у футболистов, когда-либо игравших в Лиге Чемпионов или Кубке Европейских Чемпионов.
Первое место по этому показателю сохранил вратарь Икер Касильяс, выступавший за "Реал" и "Порту".
В топ-10 также входят Криштиану Роналду (178), Хави (157), Райан Гиггз (151), Лионель Месси (147), Рауль (144), Паоло Мальдини (139), Джанлуиджи Буффон (132), Андрес Иньеста (132) и Кларенс Зеедорф (131).
Среди российских футболистов выше всех оказался Сергей Игнашевич - 97 матчей, среди действующих игроков - Игорь Акинфеев (75).
С полной версией рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.
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|М
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|6
|10
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|6
|10
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|Осер
|6
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|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
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|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
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|О
|1
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|11
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|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
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|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
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|6
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|3
|Динамо Киев
|6
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|Фейеноорд
|6
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|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
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|Байер Леверкузен
|6
|9
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|Маккаби Хайфа
|6
|7
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|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
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|12
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|Ланс
|6
|8
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|Бавария Мюнхен
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|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
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