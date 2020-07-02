УЕФА опубликовал расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне

Стало известно расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

Квалификация:

Предварительный раунд - 8-11 августа

Первый квалификационный раунд - 18-19 августа

Второй квалификационный раунд - 25-26 августа

Третий квалификационный раунд - 15-16 сентября

Плей-офф - 22-30 сентября

Групповой этап:

1-й тур - 20-21 октября

2-й тур - 27-28 октября

3-й тур - 3-4 ноября

4-й тур - 24-25 ноября

5-й тур - 1-2 декабря

6-й тур - 8-9 декабря

Плей-офф:

1/8 финала - 16 февраля, 17 марта

1/4 финала - 6 апреля, 14 апреля

1/2 финала - 27 апреля, 5 мая

Финал - 29 мая (Стамбул)

Нынешний сезон Лиги Чемпион будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа.

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