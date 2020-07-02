УЕФА опубликовал расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне
Стало известно расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне.
Квалификация:
Предварительный раунд - 8-11 августа
Первый квалификационный раунд - 18-19 августа
Второй квалификационный раунд - 25-26 августа
Третий квалификационный раунд - 15-16 сентября
Плей-офф - 22-30 сентября
Групповой этап:
1-й тур - 20-21 октября
2-й тур - 27-28 октября
3-й тур - 3-4 ноября
4-й тур - 24-25 ноября
5-й тур - 1-2 декабря
6-й тур - 8-9 декабря
Плей-офф:
1/8 финала - 16 февраля, 17 марта
1/4 финала - 6 апреля, 14 апреля
1/2 финала - 27 апреля, 5 мая
Финал - 29 мая (Стамбул)
Нынешний сезон Лиги Чемпион будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4