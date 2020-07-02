УЕФА опубликовал расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне

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УЕФА опубликовал расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне

Стало известно расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

Квалификация:

Предварительный раунд - 8-11 августа

Первый квалификационный раунд - 18-19 августа

Второй квалификационный раунд - 25-26 августа

Третий квалификационный раунд - 15-16 сентября

Плей-офф - 22-30 сентября

Групповой этап:

1-й тур - 20-21 октября

2-й тур - 27-28 октября

3-й тур - 3-4 ноября

4-й тур - 24-25 ноября

5-й тур - 1-2 декабря

6-й тур - 8-9 декабря

Плей-офф:

1/8 финала - 16 февраля, 17 марта

1/4 финала - 6 апреля, 14 апреля

1/2 финала - 27 апреля, 5 мая

Финал - 29 мая (Стамбул)

Нынешний сезон Лиги Чемпион будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа.

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Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
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