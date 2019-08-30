УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

Теги цска москвалудогорецэспаньолференцварош

УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

УЕФА опубликовал на официальном сайте расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.

Напомним, "Лудогорец", "Эспаньол" и "Ференцварош" - соперники ЦСКА в Лиге Европы.

1-й тур - 19 сентября

"Лудогорец" - ЦСКА

2-й тур - 3 октября

ЦСКА - "Эспаньол"

3-й тур - 24 октября

ЦСКА - "Ференцварош"

4-й тур - 7 ноября

"Ференцварош" - ЦСКА

5-й тур - 28 ноября

ЦСКА - "Лудогорец"

6-й тур - 12 декабря

"Эспаньол" - ЦСКА

Финал Лиги Европы сезона-2019/20 будет пройдет на стадионе "Энерга-Гданьск".

А еще: Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА определил потолок цен на гостевые билеты в еврокубках

УЕФА определил потолок цен на гостевые билеты в еврокубках

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов