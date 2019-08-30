УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

УЕФА опубликовал на официальном сайте расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.



Напомним, "Лудогорец", "Эспаньол" и "Ференцварош" - соперники ЦСКА в Лиге Европы.

1-й тур - 19 сентября



"Лудогорец" - ЦСКА

2-й тур - 3 октября



ЦСКА - "Эспаньол"

3-й тур - 24 октября



ЦСКА - "Ференцварош"

4-й тур - 7 ноября



"Ференцварош" - ЦСКА

5-й тур - 28 ноября



ЦСКА - "Лудогорец"

6-й тур - 12 декабря



"Эспаньол" - ЦСКА

Финал Лиги Европы сезона-2019/20 будет пройдет на стадионе "Энерга-Гданьск".

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